Fatih Altaylı: Avrupa Konseyi’nde tavır bile alamadınız, vatandaşlarımızı Ukrayna’da kaderleri ile baş başa bıraktınız

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sık sık İsmet İnönü’yü eleştiren iktidarın Rusya-Ukrayna krizinde sergilediği tavır üzerinden eleştirdi. “Avrupa Konseyi’nde tavır bile alamadınız. Vatandaşlarımızı Ukrayna’da kaderleri ile baş başa bıraktınız. Boşuna dememişler Allah’ın sopası yok ki diye” diyen Altaylı, “Gördünüz mü geçmişe haksızlığın ne demek olduğunu şimdi. Hava günlük güneşlik iken kaptanlığınızla övündünüz. Şimdi az biraz rüzgâr görünce, anladınız mı geçmişin fırtınalarında kaptanlık yapanların kıymetini” dedi.

İktidarın, dün gece benzine gelen 1 lira 60 kuruş zamla beraber ekonomideki başarısızlıkların faturasının Rusya-Ukrayna çatışmasına çıkaracağı öngörüsünü aktaran Altaylı, “Peki o zaman geçmişte bu ülkeyi yönetenlere niye sövüp durdunuz her gün?” diye sordu.

Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Yıkılmış bir imparatorluktan bir Cumhuriyet çıkarıp, onu kısa sürede dünyanın saygı duyduğu bir devlet haline getirene mesela. Faşist liderler dünyayı ve özellikle de Avrupa’yı kasıp kavururken, bu ülkeyi barış içinde ileri götürmeye çalışan adama niye saldırdınız?

Bir büyük dünya savaşı sırasında zaten yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bu savaşın dışında tutmayı başaran, Avrupa’da 50 milyona yakın insanı öldüren bu savaşta tek bir Türk’ün burnunu kanatmayan, ticaretin ve üretimin sekteye uğradığı bir dünyada halkına temel gıda maddelerinde haksızlık olmasın diye karne sistemi getiren adamlara demediğinizi bırakmadınız.

Dünyayı kasıp kavuran petrol krizi ile boğuşan, aynı dönemde bir de üzerine Kıbrıs’a çıkarma yapan, üzerine bir Amerikan ambargosu yiyen hükümetlere “O zaman benzin yoktu benzin” diye salladınız.

ABD’ye haddini bildirmekte bir an bile tereddüt etmemiş bir lider olan Ecevit’e, Clinton’la çekilmiş bir fotoğraftaki bir anlık görüntü üzerinden “ezik” dediniz. Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerini yerle bir eden bir depremden sonra oluşan ekonomik krizle ilgili ağzınıza geleni söylediniz.

20 yıl boyunca, para bolluğu içindeki ve çok da derin krizleri olmayan bir dünya ortamında ülkeyi yönetirken, sanki geçmişte bu ülkeyi yönetenler hiçbir soruna, hiçbir uluslararası sıkıntıya maruz kalmamış ve buna rağmen başarısız olmuşlar gibi bir hikâye ile milleti kandırmaya çalıştınız.

Ve şimdi tüm bu sayılanların yanında esamisi okunmayacak bir gerilim ortaya çıkınca ekonomideki başarısızlığı hemen bu olanlara bağlamaya, her türlü ürüne anında büyük oranda zamlar yapmaya başladınız.

Avrupa Konseyi’nde tavır bile alamadınız. Vatandaşlarımızı Ukrayna’da kaderleri ile baş başa bıraktınız. Boşuna dememişler Allah’ın sopası yok ki diye. Gördünüz mü geçmişe haksızlığın ne demek olduğunu şimdi. Hava günlük güneşlik iken kaptanlığınızla övündünüz. Şimdi az biraz rüzgâr görünce, anladınız mı geçmişin fırtınalarında kaptanlık yapanların kıymetini.”

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