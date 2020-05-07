Fatih Altaylı: AVM’lerin açılacağını 'müjdelerseniz' millet Bağdat Caddesi’ne de çıkar, İstiklal Caddesi’ne de

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, alışveriş merkezlerinin açılmasının açıklanmasının ve liglerin başlayacağının duyurulmasının ardından vatandaşların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından işlerin normalleştiği izlenimini kapıldığını dile getirdi.

Altaylı, "AVM’lerin açılacağını 'müjdelerseniz', 'Lig yeniden start alıyor. Maçlar oynanacak' açıklaması yaparsanız, 'THY uçuşlara başlıyor' diyerek işlerin normalleştiği izlenimini uyandırırsanız millet de 'Aaa, bu iş bitti galiba' der haliyle. Bağdat Caddesi’ne de çıkar, İstiklal Caddesi’ne de, daha bildiğiniz ne kadar cadde var ise hepsine çıkar.Sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kalkıp 'Bu olmadı işte' der.Ama yanlış yere der." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Bu olmadı işte'nin muhatabı her şeyin normale döndüğünü, tehlikenin geçtiğini düşünen 'az bilinçli' vatandaş değildir. Sağlık Bakanımız 'Bu olmadı işte' diyecekse aylardır yapılan mücadeleyi bir anda işe yaramaz hale getirip çöpe atacak olan bu kararları alanlara demeliydi. Çünkü vatandaş haklı olarak 'Deniz kıyısında açık havada yürümek yasak, AVM nasıl açık olur' diyor. 'Otomobile kalabalık binmek yasak, uçak yolcusu nasıl yan yana oturtulacak' diyor. Bu gibi sorulara yanıt vermek de ne yazık ki Sağlık Bakanı’na ve Bilim Kurulu’na kalıyor" ifadesini kullandı.

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