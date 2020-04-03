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Fatih Altaylı: Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün videosunu izledikten sonra hüngür hüngür ağladım

"Bu ülke nasıl bu hale geldi"

03 Nisan 2020 12:32

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla gündeme gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı'yı bugünkü köşesine taşıdı. 

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Altaylı, "Önceki gün WhatsApp grubundaki arkadaşlarımdan birinin gönderdiği bir videoyu izledim.
Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ağladım. Gerçekten ağladım. Hüngür hüngür ağladım. O videoda ne vardı biliyor musunuz? Bir üniversitemizin rektörünün Instagram üzerinden yaptığı bir sohbetin kaydı. Anadolu Üniversitesi Rektörü’nün. İzledim. Sonra da ağladım. Uzun uzun. Bu ülke nasıl bu hale geldi diye." ifadesini kullandı. 

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yayında  Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'reis' demiş ve cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı.

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