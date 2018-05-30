Fatih Altaylı: Akşener, İnce'yi hedef alacak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi hedef alacağını söyledi. Altaylı, "İYİ Parti, ilk turda CHP’yi hedefe almak zorunda olduğunu gördü ve Akşener’in kampanyası 'CHP’ye yüklenmek' üzere yön değiştirecek" dedi.

MHP’den kopan isimlerle birlikte İyi Parti’yi kuran Akşener, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden ve Genel Seçimden umutlu olduğunu söylemişti. Akşener, Cumhurbaşkanı ve aday Tayyip Erdoğan’ı sadece kendisinin yenebileceğini söyleyerek, "Kamuoyu araştırma şirketlerinin neredeyse tamamı, ikinci tura Sayın İnce kalırsa Erdoğan’ın farkla kazanacağını, ben kaldığımda ise Erdoğan’ın kaybedeceğini görüyor" demişti.

Altaylı, "Akşener, İnce’yi hedef alacak" diyerek köşesinden şunları yazdı:

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığının siyasette pek çok beklentiyi farklılaştırdığını biliyoruz.

Cumhur İttifakı ya da iktidar cephesi, rakip olarak çok açık biçimdeKılıçdaroğlu’nu istiyordu.

İnce’nin adaylığı onları şaşırttı.

Şaşırdılar ancak dağılmadılar.

Daha önce de söylediğim üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını “2002 seçimlerinin kodlarına” döndürdü. 2002’de Erdoğan çok açık biçimde “ikili bir siyaset” istiyordu.

Sağda tek parti, solda tek parti.

Sağı tek partide, solu tek partide konsolide etmek.

Böylelikle Türkiye’nin değişmez denklemi yerini bulacak, sağ kazanacaktı.

Bu yüzden sürekli CHP’yi hedef aldı ve son kez olarak Baykal’la bir televizyon tartışmasına katılıp, “Tek rakibim Baykal” mesajını verdi.

Barajın da yardımıyla umduğundan öte bir Meclis çoğunluğuyla iktidar oldu.

Sonrasında da hep buna oynadı.

Risk gördüğü anda sağı birleştirecek adımlar attı. Has Parti’nin, Demokrat Parti’nin genel başkanlarını alarak sağı hep tek elde tuttu.

Son olarak da Bahçeli’yi yanına aldı.

Şimdi de aynı şeyi yapıyor ve İnce, Kılıçdaroğlu’na oranla daha dişli bir aday olsa da Türkiye’nin sağ-sol dengesizliğine oynuyor.

Bu durumdan en fazla rahatsız olan ise İYİ Parti oldu.

İnce adı ve Erdoğan’ın tavrıyla CHP konsolide olunca, İYİ Parti’nin ve Meral Akşener’in canı sıkıldı.

Ve bence kampanyaların seyri önümüzdeki günlerde değişecek. Bunun sinyallerini de görmeye başladım.

İyi Parti, ilk turda CHP’yi hedefe almak zorunda olduğunu gördü ve Akşener’in kampanyası “CHP’ye yüklenmek” üzere yön değiştirecek.

Çünkü Akşener gördü ki, Erdoğan’la hesaplaşabilmek için 2. tura kalmak zorunda ve eğer bir 2. tur olacaksa, öncelikle İnce’yi geçmesi lazım.

Önümüzdeki günlerde Meral Hanım’ın CHP ve İnce eleştirileri artarsa kimse şaşırmasın.