Fatih Altaylı: AK Parti medyaya müdahale etmeye başlayınca Selvi ve benzerleri de o yetki ile köşelere oturtuluyorlar, varlıklarının nedeni olarak halkın iradesini görüyorlar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği, "Ben yetkiyi Kılıçdaroğlu’ndan değil halktan aldım..." sözleriyle ilgili olarak, "Selvi'nin sözü aslında bir kısım medyanın meseleye bakış açısını gösteriyor. Bunlar kendilerini 'siyasi güç' ile o kadar özdeşleştirmişler ki, siyasi otoritenin halktan aldığı yetkiyi kendilerinin de aldığını zannediyorlar. Bu aslında siyasi güce bağımlılıklarının itirafı. Bilinçaltının ortaya çıkması. Çünkü biliyorlar ki, kendilerini o köşeye oturtan, kendilerini oraya getiren siyaset" dedi.

Altaylı, "AK Parti halktan aldığı yetkiyi, geniş kullanıp, medyaya da müdahale etmeye başlayınca Selvi ve benzerleri de o yetki ile o köşelere oturtuluyorlar. O nedenle de oradaki varlıklarının nedeni olarak halkın iradesini görüyorlar. Ancak yanılıyorlar. Çünkü eğer yetkiyi halktan almış olsalardı o gazetelerin tirajları yerlerde sürünmez, 10-15 yıl önce 400-500 bin satan gazetelerin tirajları bugün 20-30 binlere düşmüş olmazdı. O yüzden de Selvi ve benzerleri bilmeli ki, yetkiyi halktan alan kendileri değil. Kavak ağacı altında serinleyip, kendini kavak ağacı zannetmek iyi bir şey değildir. Ağaç yıkıldı mı altında kalırsınız" görüşünü savundu.

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