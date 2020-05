Fatih Altaylı: ABD’nin ayrıcalığı ne ki, uçuşlar sürüyor, New York’tan İstanbul’a insan yağıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle pek çok ülkeye uçuş yasağı gelirken listenin içinde ABD'nin bulunmamasına tepki gösterdi.

Altaylı, "Şu anda Koronavirüs salgınının en fazla etkili olmaya başladığı ülke ABD ve özellikle New York kenti gibi görünüyor. Ve ilginçtir. New York’tan İstanbul’a insan yağıyor. New York valisi her gün ekranda şahane konuşmalar yapıp, Trump’a verip veriştiriyor, oradan kaçanlar uçak uçak İstanbul’a taşınıyor. Gümrükten elini kolunu sallaya sallaya geçiyor ve 'Ekmek Kuran çarpsın 14 gün evden çıkmayacağım' diye ülkeye giriyor." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Ateistlere ise daha önce 'İki güzüm önüme aksın' yemini ettirilirken, bunun etkili olmaması üzerine şimdi artık 'Anam avradım olsun' yemini ettiriliyor.

Bu Batı Yakasının Hikayesi. Doğu yakasında da durum farklı değil.

Dün mesela İran’dan Türkiye’ye kaçak giren 55 kişinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. İçlerinde Koronalı varsa göreceğiz.

Memleketimize kazasız belasız kaçak giriş yapanların durumunu ise bilemeyeceğiz.

İddia o ki, İran’ın salgından dolayı salıverdiği 80 bin mahkum da doğu sınırlarımızdan vatanımıza giriş yapmışlar." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Anlamadığım şu:

İtalya’da salgın başladığı anda seferleri durdurduk ve kontrollü alım yaptık.

ABD’nin ayrıcalığı ne ki, uçuşlar sürüyor. Hoş THY New Yok uçuşlarını kesti ama gelenler giriyor!

İran ise bambaşka mevzu.

Yazının devamı için tıklayın