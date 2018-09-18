Fatih Altaylı: 3. havalimanı beklenilen tarihte açılmayacak; işçilerin ayaklandırılmasının nedeni bu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı 3. havalimanında yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin gecikme nedeniyle 'ayaklandırıldığını' iddia etti. Altaylı, "3. havalimanı beklenilen tarihte açılmayacak" diyerek, "İşçilerin ayaklanması ya da ayaklandırılması bu gecikmenin suçunun bu işte hiçbir günahı olmayan ve ölümüne çalışan bu insanlara yüklenmesi ve gecikmenin onlara mal edilmesi demek" diye yazdı.

Daha önce de işçilerin havalimanı açılışına 5 hafta kala eylem başlatmasını 'mantıklı' bulmadığını belirten Altaylı, işçilerin protesto nedenleri için ise 'sudan' yorumunda bulunmuştu.

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Altaylı'nın "İşçileri ben düşünüyorum siz değil" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Pazar günü yeni havalimanı işçilerinin eylemine ilişkin bir şeyler yazınca epey bir saldırıya uğradım özellikle sosyal medyada.

Büyük bölümü yazıyı görmemiştir bile. Beni okumazlar hatta. Ama bana bir saldırı var ise hemen ön safta yer tutmak için koşarlar.

Oradaki kötülük prensleri ve prensesleri umurumda değil.

Hatta kimi televizyonlara çıkıp nereden kaynaklandığını bilmediğim kinini üzerime kusan kimi salaklar da...

Lakin kimi okurlar da yazıya bir anlam verememişler veya farklı bir anlam çıkarmışlar ki, onlar çok ama çok umurumda.

Kimse kusura bakmasın ekşi yemedim ki, karnım ağrısın.

Yandaş, yalaka falan diyenler olmuş. Ne kimseye yandaş oldum bunca yıl ne yalaka.

Hükümete yakın medyaya yazar ya da yönetici mi oldum bunca yıldır?

15 yıla yakın Hürriyet’te çalıştım.

Bir o kadardır da buradayım.

Doğruya doğru, eğriye eğri demeye çalışırım gördüğüm kadarıyla.

Kimilerinin anlamayıp ya da benim iyi anlatamadığım için kızdığı yazı da öyle bir yazı.

Ne gördüm de yazdım tekrarlayayım daha açıkça.

- “İşçiler haksız” diye bir tek kelimem yok.

- “Yaptıkları yasa dışı bir iştir” de demiyorum.

- Hak aramalarına da karşı değilim. Tam aksine yanındayım.

Ben çok basit birkaç şeye takıldım. Aklı biraz olan, kafası biraz işleyen herkesin takılacağını umduğum gibi.

- Bunca yıldır bu inşaatla ilgili pek çok dedikodu yayılırken, Vietnamlı işçiler getirilirken gıkını çıkarmayan, ortalığı ayağa kaldırmayan sendika niye şimdi ortalığı ayağa kaldırıyor!

- Anlıyoruz ki, bu inşatta bordro dışı elden ödemeler yapılıyormuş. 4 yıl 3 aydır bu elden ödemelere ses çıkarılmazken, son ayın ödemesi için kopan gürültü niye?

- Bunca mesele varken niye kıyamet servisler gecikti diye bir nedenle kopuyor!

Şimdi bunları niye soruyorum.

Öyle görünüyor ki, havalimanı açıklanan ya da beklenilen tarihte açılmayacak.

Bu çoktandır belli.

“Nereden belli” diyeceksiniz.

Söyleyeyim. Girin THY’nin sitesine bilet alın.

Ben aldım.

Kasım sonuna.

Gidiş dönüş.

Dönüş hangi havalimanına dersiniz?

Söyleyeyim, “Atatürk”

29 Ekim’de yeni havalimanı açılacak sözde, THY Kasım sonuna aldığım bilette dönüşü Atatürk’e veriyor.

Yanlışlık var mı diye sordum, hayır yok.

Zaten TAV’a da haftalar önce bilgi verilmiş, “Operasyonlarınızı bitirmeyin, birkaç ay daha Atatürk’ü kullanacağız” demişler.

Durum buyken, işçilerin ayaklanması ya da ayaklandırılması bu gecikmenin suçunun bu işte hiçbir günahı olmayan ve ölümüne çalışan bu insanlara yüklenmesi ve gecikmenin onlara mal edilmesi demek.

Oysa böylesine büyük bir inşaatta birkaç aylık gecikme çok normaldir.

Sonuçta yapılan tıkır tıkır çalışması gereken bir havalimanı. Acele edip riske atılacak bir şey değil.

Ama şimdi suçlu kim!

İşçiler.

Tutuklanan, gözaltına alınan ve muhtemelen bu yüzden de tazminatlarını kaybetme riski ile karşılaşan işçiler.

Nemalananlar kim?

Onun da yanıtını siz verin.

Ama tavsiyem.

Kağıt zammını tuvalet kağıdına zam gelince anlayanlardan olmayın.

Kafayı kullanın.