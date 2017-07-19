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Kültür-Sanat

Fatih Akın'ın yeni projesi Rojava

Akın, kişisel Instagram hesabından 'Rojava' afişini içeren bir posteri, 'yeni proje', 'direniş' tagleriyle paylaşt

24 Temmuz 2017 17:09

Yönetmen Fatih Akın yeni film projesiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı. 

Akın, kişisel Instagram hesabından 'Rojava' afişini içeren bir posteri, 'yeni proje', 'direniş' tagleriyle paylaştı.

Fatih Akın’ın Instagram hesabından duyurusunu paylaştığı afiş şöyle:

 

 

#newproject #fatihakin #recistance

Fatih Akin (@fatih_bombero)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Fatih AkınRojavayenifilm
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