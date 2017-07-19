Kültür-Sanat
Fatih Akın'ın yeni projesi Rojava
Akın, kişisel Instagram hesabından 'Rojava' afişini içeren bir posteri, 'yeni proje', 'direniş' tagleriyle paylaşt
Yönetmen Fatih Akın yeni film projesiyle ilgili önemli bir ipucu paylaştı.
Akın, kişisel Instagram hesabından 'Rojava' afişini içeren bir posteri, 'yeni proje', 'direniş' tagleriyle paylaştı.
Fatih Akın’ın Instagram hesabından duyurusunu paylaştığı afiş şöyle:
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