Fatih Akın'ın yeni filminin ilk fragmanı geldi

Altın Ayı ödüllü Fatih Akın'ın Alman yazar Wolfgang Herrndorf'un 30 ülkede 2 milyondan fazla satan ve yazarın aynı adlı romanından uyarlanan yeni filmi "Tschick"in ilk fragmanı yaımlandı.

Onedio'nun haberine göre, son filmi ‘Kesik/ The Cut’ ile istediği başarıyı elde edemeyen Fatih Akın karşımıza bir roman uyarlaması "Tschick" ile çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanın yayınlandığı filmin Eylül ayından seyirciyle buluşması bekleniyor.

Ünlü yazar Wolfgang Herrndorfs'un Almanya'da 4 milyondan fazla satan ve 30 dile çevrilen gençlik romanı Türkiye'de ON8 yayınlarından ”Yokuş Aşağı” adıylayayımlanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda genç yaşında kansere yenik düşen Wolfgang Herrndorfs'un eseri 14 yaşındaki Maik’i konu alıyor. Berlin’de kopuk fakat zengin bir ailede büyüyen Maik’in annesi yaz tatilinde rehabilitasyon merkezine yatırılır ve babası genç asistanını bir anda ortaya çıkan bir iş gezisine götürmesi gerektiği bahanesiyle ortadan kaybolur.

Evde tek başına kalan Maik zamanını havuza girip dinlenerek geçirirken okul arkadaşlarından biri olan genç Rus göçmeni Tschick bir anda kapısında çalıntı bir arabayla beliriverir. Birlikte yola koyulan çocuklar plansız programsız bir şekilde maceraya atılırlar.