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Dünya

FATİH AKIN'A ONUR ÖDÜLÜ BERLİN (A.A)

20 Aralık 2010 16:32

-FATİH AKIN'A ONUR ÖDÜLÜ BERLİN (A.A) - 20.12.2010 - Yönetmen Fatih Akın, sinema sanatına katkılarından dolayı Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nin "onur ödülüne" layık görüldü. Festival organizasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada Akın'ın, sinema sanatına yaptığı katkılarından ve Alman sinemasına uluslararası alanda önemli bir açılım getirmiş olmasından dolayı onur ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Onur ödülü ile aynı zamanda Akın'ın, Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler kurma çalışmalarının takdir edildiği kaydedilen açıklamada, "Hala çağdaş kültür kimliğini arayan Almanya, Fatih Akın sayesinde çok kültürlü kimliğini kavramaya ve benimsemeye başlamıştır. Bu, Fatih Akın'ın konuşulmayan ama toplumsal olarak büyük değişimlere yol açan son derece önemli başarısıdır. Onun sanatı, kişiliği ve uluslararası başarısı sayesinde Almanya kendi toplumunun kültürlerarası çehresini algılamaya başlamıştır" ifadesine yer verildi. 16. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali programının Ocak ayı sonunda açıklanacağı ve Akın'a ödülünün, festivalde düzenlenecek bir törende verileceği bildirildi.

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