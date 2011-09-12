Fatih Akın edebiyat dünyasına giriyor

T24 - Ünlü yönetmen yaşamını, filmlerini ve boks deneyimini anlattığı kitabı 'Filmlerimin Tarihçesi' ile edebiyat dünyasına girmeye hazırlanıyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Akın’ın ‘Im Clinch - Die Geschichte Meiner Filme’ (Filmlerimin Tarihçesi) adını verdiği ve perşembe günü piyasaya çıkacak olan kitabından birkaç bölüm Hamburger Abendblatt gazetesinde yayımlandı.



Kitapta çocukluğuna değinen Akın, küçükken meraklı ve güvenilir bir çocuk olduğundan bahsederken, kardeşi Cem ile sürekli birbirlerini kolladıklarını da anlatıyor. “Annem ve babam evde katı olmalarına rağmen bizi çok severdi. Hatta dayak bile yiyorduk” diyen ünlü yönetmen, Almanca’yı oyun oynarken öğrendiğini evde Türkçe konuşulduğunu belirtiyor.



Akın, okul hayatından da bahsettiği kitabında “Annem klasik eğitimciydi, ev ödevlerimizi hep kontrol ederdi. Okulda iyi bir öğrenci değildim. Sınıfta arkadaşlarımla çok konuşurdum” sözlerini kullandı.



12 yaşından beri çeşitli işlerden para kazanmaya başladığını yazan Akın, “Diğer arkadaşlarım tatildeyken, ben sabah altıda fabrikada olmak zorundaydım. Yine de babama müteşekkirim. Aldığım disiplin ve kazandığım güvenilirlik bugünkü çalışmalarımda da bana yol göstermekte” ifadelerini kullandı.





Fatih Akın kitabında, “Lise sonuna kadar Türkiye benim için sadece tatil yapılan bir yerdi. Türkiye’de yaşayanlarla o dönemde münasebetim yoktu” diyor, ülkeyi kısa filmi ‘Getürkt’ ile keşfettiğini vurguluyor. Akın Amerika’dan sık sık film çevirmek için teklif aldığından da bahsetti.







