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Fatih Akın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazdı

Ünlü yönetmen Fatih Akın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açık mektup yazdı

17 Haziran 2013 12:54

Dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın, polisin sert müdahalelerini eleştiren açık bir mektup yazdı. Akın, mektubunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ithafen yazdığını söyledi.
 
İşte Akın'ın Almanya'da yayımlanan Hamburger Morgenpost Gazetesinin mopo.de internet sitesine yazdığı mektubu:
 
"Sayın Cumhurbaşkanım,
 
Belki duymamışsınızdır diye düşünerek yazıyorum. 
Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan polis şiddeti sonucunda yüzlerce insan yaralanmıştır.
14 yaşında bir çocuk, polisin attığı biber gazi mermisiyle beyin kanaması geçirdi. Ameliyatın ardından şimdi uyutuluyor. Hayati tehlikesi yüksek.

Yaralılara yardım etmek isteyen gönüllü doktorlar, terörist diye gözaltına alınıyor. Revirlere gaz bombalarıyla saldırılıyor. Gözaltına alınanların haklarını savunmak isteyen avukatlar gözaltına alınıyor. Polis, kapalı alanlarda gaz bombası kullanıyor. Bu yetmezmiş gibi, insanların kendilerini korumak için taktığı basit gaz maskelerini çıkarttırıyor. Sularına el koyuyor. Tehdit ve gözdağıyla susturulan medya, belgesel yayınlamaya devam ediyor.
 
Gerekleri göstermeye çalışanlar ağır para cezaları ve baskılarla susturulmaya çalışılıyor. Milletvekilleri de polis şiddetinden payına düşeni alıyor.  Göstericiden polis kurşunuyla öldürülen Ethem'in cenaze törenine bile izin verilmiyor. Bir bakan çıkıp, Taksim Meydan'da olan herkesi terörist ilan edebiliyor. Polis hiçbir ayırım gözetmeden halka tonlarca biber gazı, gazlı su, plastik mermiyle müdahale etmeye devam ediyor.
 
Ve siz, susuyorsunuz..
 
Çok değil, on yıl önce, temel hak ve özgürlükleriniz için mücadele eden siz ve sizin partiniz... Bu halkı en iyi sizin anlamanız gerekmez mi?
 
İktidar gömleğini giyen diğerleri gibi vicdanınızı soyunup bir tarafa biraktığınızı düşünmek istemiyorum.
 
Vicdanı olanlara sesleniyorum; bu vahşeti durdurun!
 
Fatih Akın"
 

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