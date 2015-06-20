T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fas'ta, sokakta öpüşen eşcinsel çifte hapis cezası!

Fas’ta geçtiğimiz ay 3 erkek eşcinsellik suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

20 Haziran 2015 22:14

Eşcinselliğin yasak olduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta gay bir çifte kamuya açık alanda öpüştükleri gerekçesiyle dört ay hapis cezası verildi.

Euronews’in haberine göre, 38 yaşındaki Lahcen ve 25 yaşındaki Muhsin, Rabat’ta tarihi bir anıtta halkın içinde öpüştükleri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Sanıklara, “halkın değerlerine hakaret” ve “aynı cinsten biriyle doğal olmayan davranış” suçlamaları yöneltildi. Yerel kaynaklara göre, Lahcen ve Muhsin, Femen üyelerinin eşcinselliğin cezalandırılmaması talebiyle 4 Haziran’da eylem yaptığı başkent Rabat’ın tarihi mekanlarından Hassan Kulesi’nin önünde bir gün sonra, 5 Haziran’da öpüştüğü için tutuklandı. Fas’ta geçtiğimiz Mayıs ayında da 3 erkek benzer suçlamalarla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

ETİKETLER

öpüşmeeşcinsellgbtifashapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24