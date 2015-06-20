Fas'ta, sokakta öpüşen eşcinsel çifte hapis cezası!

Eşcinselliğin yasak olduğu Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta gay bir çifte kamuya açık alanda öpüştükleri gerekçesiyle dört ay hapis cezası verildi.

Euronews’in haberine göre, 38 yaşındaki Lahcen ve 25 yaşındaki Muhsin, Rabat’ta tarihi bir anıtta halkın içinde öpüştükleri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Sanıklara, “halkın değerlerine hakaret” ve “aynı cinsten biriyle doğal olmayan davranış” suçlamaları yöneltildi. Yerel kaynaklara göre, Lahcen ve Muhsin, Femen üyelerinin eşcinselliğin cezalandırılmaması talebiyle 4 Haziran’da eylem yaptığı başkent Rabat’ın tarihi mekanlarından Hassan Kulesi’nin önünde bir gün sonra, 5 Haziran’da öpüştüğü için tutuklandı. Fas’ta geçtiğimiz Mayıs ayında da 3 erkek benzer suçlamalarla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.