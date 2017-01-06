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Dünya
Deutsche Welle

Fas'ta Gülen okulları kapatılıyor

Fas İçişleri Bakanlığı ülkedeki Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu tespit edilen okulların kapatılması için talimat verdi.

06 Ocak 2017 13:41

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar sonucunda Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu saptanan Mohammed Al Fatih (Fatih Sultan Mehmet) grubunun eğitimi kendi ideolojilerini yaymak için bir araç olarak kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada, bunun "Fas eğitim ve din sisteminin prensipleri ile bağdaşmadığı" ifade edildi.

Fas Eğitim Bakanlığı'nın uyarıları üzerine, söz konusu oluşuma bağlı okulların bir ay içerisinde kapatılacağı belirtildi. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin ise diğer okullara nakledileceği bilgisi verildi.

Ağustos ayında bir Türk heyeti Fas'ı ziyaret etmiş ve Gülen yapılanmasına ilişkin kaygılarını Faslı yetkililer ile paylaşmıştı. Söz konusu okullardan birinin müdürü Gülen yapılanması ile bağlantıları olduğu iddiasını reddetmişti.

Fas'ta Mohammed Al Fatih grubuna bağlı yedi okul bulunduğu belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FasBakanlığıGülenMohammed FatihSultan Mehmet)Eğitim BakanlığıTürkFaslıDeutsche Welle Türkçe Afp/DW BÖ/GA

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