Fas'ta 'FETÖ' ile bağlantılı okullar kapatılıyor

Fas İçişleri Bakanlığı’nın bu gece itibariyle ülke içindeki ‘FETÖ' ile bağlantılı bütün okulları kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Fas İçişleri Bakanlığının resmi açıklamasının ilerleyen saatlerde devlet televizyonu aracılığıyla duyurulması bekleniyor.

Fas hükümeti ile Türkiye arasında bir süredir yürütülen görüşmelerin ardından Fas İçişleri Bakanı Mohamed Hassad tarafından okulların kapatılması ile ilgili karar imzalandı.

Alınan bilgiye göre Fes, Meknes, Tanca ve Kazablanka'da bulunan FETÖ'ye ait dört okulun kapatılması ile ilgili hükümet kararının okul yöneticilerine iletilerek bir ay içerisinde ülkeyi terk etmeleri istenecek.