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Yaşam

Fast foodlarda oyuncak vermek yasak

San Francisco’da 600 kaloriyi geçen, aşırı yağlı ve şekerli içecek içeren çocuk menülerinin yanında oyuncak verilemeyecek.

04 Kasım 2010 02:00

T24-  Çocukları sağlıksız beslenmeye teşvik ettiği iddia edilen çocuk menüsü uygulamasına San Francisco’da bazı sınırlamalar getirildi. Artık 600 kaloriyi geçen, aşırı yağlı ve şekerli içecek içeren çocuk menülerinin yanında oyuncak verilemeyecek.



San Francisco Yönetici Heyeti tarafından 8’e 3 oyla kabul edilen tasarı 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Benzeri bir tasarı bu yıl içinde Amerika’da Santa Clara’da da onaylanmış ve belli besin değerine sahip olmayan menülerin yanında oyuncak verilmesi engellenmişti.


'Müşteriler istiyor'


Amerikan Ulusal Lokantalar Birliği ve McDonald’s alınan bu karara büyük tepki gösterdi. McDonald’s adına konuşan Danya Proud, "Bu kararla hayal kırıklığına uğradık. Bu karar müşterilerimizin istediği birşey değil. Menülerle verilen oyuncaklar eğlencenin bir parçası" dedi.


San Franciscolu yetkili Eric Mar tasarıyı onaylamasının nedenini şöyle açıkladı: "Çocuklarımız hasta, San Francisco ülkede çocuk obezite oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri, buna engel olmalıyız”.


McDonald’s tarafından 1979’da başlanan Çocuk Menüsü uygulaması son yıllarda büyük tepki çekmeye başlamıştı.


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