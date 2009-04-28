Fast food reflü yapıyor!

Mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesiyle ortaya çıkan, yaşam kalitesini bozabilen bir sağlık sorunu olan reflü, bazı yiyeceklerin fazla miktarda ve hızlı tüketilmesiyle de ortaya çıkabiliyor.



Prof. Dr. E. Murat Tuzcu, Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısında (29.04.09), fast food’un reflüyle bağlantısını anlatıyor. Tuzcu’nun yazısı şöyle:



“Mide içeriğinin yemek borusuna geri dönmesiyle ortaya çıkan, yaşam kalitesini bozabilen bir sağlık sorunu olan reflü, bazı yiyeceklerin fazla miktarda ve hızlı tüketilmesiyle de ortaya çıkabiliyor.



International Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sadık Yıldırım, insanların yüzde 60’ının 15 günde 3-5 defa reflü yaşadığını belirtiyor. Reflünün fizyolojik olarak insanlarda bulunduğunu ve özellikle yemekten sonra bir miktar reflü olabileceğini, bu reflünün çok kısa sürdüğünü belirten Yıldırım, “Ancak fizyolojik reflülerin sayısının ve süresinin fazla olması yemek borusunda hasara yol açabilir. Biz bu durumu ‘Gastroözafagiyel reflü’ hastalığı olarak tanımlıyoruz” dedi.



Doç. Dr. Sadık Yıldırım, reflünün nedenleri, hastalığın teşhis ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:



* Yemek borusunun alt kısmındaki kalınlaşmış adale tabakasının midedeki içeriğin yukarı çıkmasını engelleyen mekanizması çeşitli nedenlerle bozuluyor. Böylelikle mideden yemek borusuna geri kaçış oluyor.

* Orta yaşlarda en sık gördüğümüz reflü hastalığının nedeni yemek borusunun alt kısmındaki gevşekliktir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte reflünün gıdalara bağlı olabildiğini, özellikle hormon ilaçları ve bazı kalp ilaçlarına bağlı geliştiğini biliyoruz.

* Reflü, kayma fıtığı denilen mide fıtığına bağlı olarak da görülebiliyor. Bu durum mide ve yemek borusunun birleşme yerinin göğüs boşluğuna doğru hareket etmesidir. Mide içeriği böylece daha kolay yemek borusuna geçer. Reflü, ileri yaşlarda daha sık görülür.

* Çocuklarda çok görülen reflüde ise yemek borusundaki basıncın midedeki basınca göre daha düşük olmasıyla, mide içeriği yemek borusuna geçer.

* Midenin ya da oniki parmak bağırsağının daraltıcı hastalıklar gibi mide çıkışını daraltan hastalıklarda da reflü oluşabiliyor.



Başka hastalıklarla karışır



* Astım diye tedavi edilen birçok hastanın yakınmalarının nedeni reflüye bağlıdır.

* Uyku apnesinde asıl neden reflü olabilir.

* Kulak iltihaplarının azımsanmayacak miktarında reflü olduğu ortaya çıkmıştur.

* Kalp şikâyeti olduğunu düşünüp kardiyologlara giden, kalp hastalığı olmadığı saptanan hastalarda, kalbe bağlı olmayan göğüs ağrısında, reflü hastalığı düşünülmelidir. Çünkü bunların önemli bir bölümüne neden olan reflüdür.

* Reflü, gastrit ve ülserlerle karışabilir, ayırıcı tanıyı yapmak gerekir.



Hangi belirtilerle görülüyor?



Reflü çocuk, erişkin ve ileri yaşlarda görülebiliyor. Bebeklik çağından itibaren oluşan reflünün küçük bir kısmı kendiliğinden kayboluyor. Reflü, en sık şu belirtilerle ortaya çıkıyor:



* Göğsün ön kısmında veya karnın üst kısmında yanma veya ağrı

* Ağza acı su gelmesi

* Kronik öksürük

* Ses kısıklığı

* Nefes darlığı

* Yutma zorlukları, darlıklar

* Daha ileri dönemlerde yemek borusunun alt kısmında oluşan ülserler”

