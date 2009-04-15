Fast food hem şişmanlatıyor hem mutlu ediyor

Amerikalı ve Tayvanlı araştırmacılar, fast food tarzı yemek ve meşrubatın çocuklarda obezite riskini artırdığını, ancak onları mutlu da ettiğini buldular.



Tayvan Ulusal Üniversitesi ve ABD'nin Arkansas Üniversitesinin ortak araştırmasında, çocukların sağlıksız gıda ve içecek tüketmelerini azaltarak şişmanlamalarını engellemeyi amaçlayan programların, çocukları başka yöntemlerle mutlu etmeye çalışmaları durumunda daha başarılı olabilecekleri tespit edildi.



Araştırmayı yapan uzmanlar, fast food ve meşrubat tüketimi, vücut ağırlığı ve mutluluk seviyesini incelemek için Tayvan'da bir süre önce 2 ve 12 yaşları arasında 2366 çocuk üzerinde yapılan bir sağlık araştırmasının verilerini kullandılar.



Journal of Happiness Studies'de yayımlanan araştırmaya katılan çocukların dörtte birinin aşırı kilolu veya obez olduğu, ama sadece yüzde 19'unun bazen veya sık sık mutsuz, üzgün veya depresif hissettikleri tespit edildi.



Fast food tarzı yemekte patates kızartması, pizza ve hamburger bulunduğu, gazlı meşrubat ile diğer şekerli içeceklerin yer aldığı belirtilen açıklamada, fast- ood yiyen ve gazlı meşrubat içen çocukların daha fazla obez olma riskine sahip oldukları, ancak daha az mutsuz olabilecekleri sonucu ortaya çıktı.



(AA)

