'Faşist' tartışması Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Faşist diktatör" demesiyle başlayan tartışma, Plan ve Bütçe Konmisyonu'nda AKP ile CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi.

Görüşmelerde söz alan AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, CHP’nin özür dilemesini isterken, Tezcan’ın "şeddeli" sözüne de yer vererek, “Özlemlerini çektiğini düşündüğümüz faşist diktatörlük iftirasının, hakaretinin Cumhuriyet Halk Partisi kıymetli üyeleri yahut sözcüsü tarafından derhâl ivedilikle ve şeddeli bir usulle kınanması gereğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

CHP’lilerin sert tepkisi nedeniyle toplantıya kısa bir ara verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ile bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

AKP’lilerin hakkında soruşturma açılan Tezcan’a yüklendiği görüşmede, iki parti arasında yaşanan tartışmalar şöyle:

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Sunumlar için teşekkür ediyoruz başta kıymetli Meclis Başkanımıza. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, dünyadaki bütün devletler gibi yasama, yürütme ve yargı erklerinin to plamından oluşur. Yargı malum, bağımsızdır ve Anayasa’mıza göre, 104’üncü maddeye göre Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Yani bağımsız yargı dışındaki bütün devlet organlarının nihai başı, başkanı Cumhurbaşkanımızdır. Biz, bugün birazdan Cumhurbaşkanlığımızın bütçesini konuşmaya başlayacağız. Bundan önce, geçtiğimiz hafta sonu, Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanımız hakkında Anayasa’ya, Türk Ceza Kanunu’na, ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde ve ahlaka ve adaba aykırı bir içerikle haksız ve edepsiz bir isnatta bulunulmuştur. Kendilerinin özlemini çektiğini düşündüğümüz...

Mehmet Bekaroğlu (İstanbul) – Neyin usulü bu?

Zekeriya Temizyel (İzmir) – Usul nerede?

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun.

Mehmet Bekaroğlu (İstanbul) – Hangi usulü tartışıyoruz!

Başkan – Değerli arkadaşlar, müsaade eder misiniz.

Musa Çam (İzmir) – Nasıl bir usul bu?

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Müsaade buyurun. Birazdan söz alın ve cevap verin, lütfen cevap verin.

Başkan – Sayın Gizligider, usule gelin lütfen

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Biz buna müsaade etmeyeceğiz size.

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Nasıl müsaade etmeyeceksiniz?

Mehmet Bekaroğlu (İstanbul) – Nasıl yapacaksınız?

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Özlemlerini çektiğini düşündüğümüz faşist diktatörlük iftirasının, hakaretinin Cumhuriyet Halk Partisi kıymetli üyeleri yahut sözcüsü tarafından derhâl ivedilikle ve...

Başkan – Sayın Gizligider...

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – ...şeddeli bir usulle kınanması gereğini hatırlatmak istiyorum.

Zekeriya Temizyel (İzmir) – Sayın Başkan...

Garo Paylan (İstanbul) – Sayın Başkan...

Başkan – Sayın Gizligider...

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Bunu bütün grubumuz adına istiyorum. Aksi takdirde bu görüşmeler verimli bir şekilde devam edemez.

Zekeriya Temizyel (İzmir) – Sayın Başkan, böyle devam edemeyiz.

Başkan – Sayın Gizligider...

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Buyurun Sayın Başkanım.

Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) – Burada siyasi şov mu yapılıyor, bütçe mi görüşülüyor!

Garo Paylan (İstanbul) – Temiz bir dille konuşmaya davet etmeniz gerekiyor Sayın Başkan.

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Dilimizin neresi kirli acaba? HDP’ye ne olmuş? (CHP sıralarından gürültüler)

Başkan – Arkadaşlar, gürültüden bir şey duymuyorum ki.

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – “Diktatör” diyenlerin dili mi temiz acaba?

Bihlun Tamaylıgil (İstanbul) – Bu hangi usul acaba!

Başkan – Gürültüden bir şey duymuyorum ki hepiniz bağırıyorsunuz.

Mehmet Bekaroğlu (İstanbul) – Ahlaksız, edepsiz ne demek!

Ebubekir Gizligider (Nevşehir) – Faşist diktatörlüğü özleyenler burada özür dilemek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu isnadı yapamazsınız ve buna izin vermeyeceğiz.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Eşkinat’a destek vermek için Tekirdağ’a giden Tezcan, CHP'li belediye başkanlarının 'şamar oğlanı' olmadığını belirterek, “Ne demiş Süleymanpaşa Belediye Başkanımız, 'Faşist, diktatör' demiş. Kime demiş, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a demiş. İddia bu, şimdi Ekrem başkan bu lafı dedi demedi ben onu bilmem. Ama Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de” ifadelerini kullanmıştı.