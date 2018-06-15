Fas ve İran karşı karşıya geliyor; Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu'nun açılış maçını yönetecek. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev olacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası'nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek.

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya'da yapılan 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti. 42 yaşındaki Cüneyt Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.

Fas ile İran ilk kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan Fas ile İran, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

İki takım da 5. kez Dünya Kupası'nda

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi.

Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Fas son 16 turunu gördü

Fas ve İran'ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.

Fas 13, İran 12 maça çıktı

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı.

Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü.

İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.