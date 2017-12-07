Fas Krallığı Kudüs’ün başkent olmasından endişeli

İstanbul, 7 Kasım (DHA) – İstanbul’da yer alan Fas Krallığı Başkonsolosluğu’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını kınayan bir yazılı açıklama yapıldı.

Yayınlanan açıklamada, ABD tarafından alınan kararın endişe verici olduğu ve Fas Krallığı tarafından kınandığı duyuruldu.

Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak tanımasının kentin politik durumunu değiştireceğinin altını çizen açıklamada, alınan kararın bölgedeki barış ihtimalini de düşüreceği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in, alınan kararı bölgeyi “Yahudileştirmek” amacıyla kullanılabileceğini ve kentin dini ve manevi havasından uzaklaştırma ihtimalinden endişe duyulduğu da bildirildi.

Fas Krallığı, Kudüs’in tarihi, yasal ve politik durumunun korunmasını talep ederek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin de bölgedeki durumu göz önüne alarak olası bir İsrail-Filistin çatışmasını engellemek için uluslararası bir çaba gösterilmesinin önemine işaret etti.