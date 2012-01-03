-Fas Kralı yeni kabineyi onayladı RABAT (A.A) - 03.01.2012 - Fas Kralı 6. Muhammed, 25 Kasım'da yapılan genel seçim sonuçlarına göre kurulan yeni hükümetin başbakanıyla bakanları bugün resmen onayladı. Ülkenin resmi haber ajansı MAP'ın verdiği bilgiye göre, Kral, Adalet Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı Abdulillah Benkirane'yi yeni başbakan olarak 29 Kasım'da atamış, kabine üyelerini, bakanları belirleme görevini vermişti. PJD, koalisyon hükümetinde 31 bakanlıktan 11'ini aldı. 11 bakanlık arasında dışişleri, adalet, ulaştırma ve telekomünikasyon bakanlıkları bulunuyor. Fas Kralı, Arap ülkelerinde hükümetlere karşı bir yıl önce başlayan başkaldırıların Fas'ta da meydana gelmemesi için enken genel seçimi bir yıl öncesinden düzenledi. Genel seçimin galibi PJD partisi, yolsuzlukla savaşma vaadiyle seçime girdi.