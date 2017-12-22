Faruk Süren’den Fatih Terim yorumu

Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren, Galatasaray’ın Fatih Terim ile anlaşmasının ardından, ‘’ "Fatih Terim'in tekrar takımın başına gelmesine çok sevindim. Kendini ispatlamış bir teknik direktör. Neyi tartışılıyor anlamıyorum’’ yorumunda bulundu.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Süren, "Fatih Terim'in tekrar takımın başına gelmesine çok sevindim. Kendini istpatlamış bir teknik direktör. Neyi tartışılıyor anlamıyorum. Tartışanları anlamak mümkün değil. Elbette ki başarılı olacaktır. Galatasaray zaten şampiyonluğun her zaman en güçlü adayıdır. Teknik direktörsüz olsa bile bu takım şampiyonluğa oynar. Tudor kalsaydı bile şampiyon olurduk. Hatta bu takım Tudor'a rağmen şampiyon olurdu" dedi.

Terim’in başarıları ortada

Seçim süreciyle ilgili hiçbir açıklama yapmak istemediğini kaydeden Süren, "Fatih Terim'in başarıları ortada. 6 tane lig şampiyonluğu. Dördü benden, ikisi Ünal'dan’’ (Aysal) şeklinde konuştu. (Ajansspor)