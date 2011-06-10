Faruk Süren'den Adna Polat'a ağır sözler...

T24- Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Adnan Polat'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Polat'ın Galatasaray'ı temsil edemeceği ortaya çıktı diyen Süren, Böyle bir tabloyu bırakan yönetimin başı çıkıp konuşmaması lazım. Galatasaray'da hasbel kader edinmiş olduğu sıfatı basamak edinmeye çalışmamalı. Bunlar yakışıksız şeyler. Galatasaray'ın ana unsurlarından bir tanesi de Galatasaray'ın yazılmamış etik değerlerine uymaktır" ifadelerini kullandı.

Faruk Süren, Adnan Polat'ın açıklamalarına NTVSPOR Radyo’da Bülent Yüksel’le Sportif Görüş Programı’nda yanıt verdi. Adnan Polat'ın, Ünal Aysal için üç beş ay sonra kaçar sözlerini değerlendiren Süren, "Ünal Aysal hiçbir işten kaçmadı, bundan da kaçmaz. Ünal Aysal bu göreve talip olduğuna göre; her halde inceledi ona verilen bilgiler çerçevesinde yönetim oluşturdu ve divan kuruluna sundu. Neticede olağanüstü mali kongreye gidilmesini istedi" dedi.



Adnan Polat'ın topluma söylediği gibi o yönetiminin o kadar da parlak olmadığın dile getiren Süren, "Türk toplumuna yönetimlerini sadece futbolda başarısızlık diye lanse etmeye çalıştı. Sadece sporda futbolda başarısızlık diye bir şey yok. Her konuda başarısızdı. Tarihin en başarısız yönetimini geride bıraktık. Ünal Aysal'la yeni bir sayfa açıyoruz. "Ünal Aysal kaçar" sözü sadece onların ufak hırsçıkların dışa vurumlarıdır. Ünal Aysal hiç bir yere kaçmaz" şeklinde konuştu.



Ünal Aysal'ın ortaya çıkardığı 300 milyon dolar borç olduğunu hatırlatan Süren, "Bunun 150 milyonu banka borcu ve bunlara karşın da 750 milyon dolarlık Galatasaray değeri teminat gösterilmiş. Harika ve iftihar edilecek bir tablo! Bununla övünüyor. Böyle bir tabloyu bırakan yönetimin başı çıkıp konuşmaması lazım. Galatasaray'da hasbel kader edinmiş olduğu sıfatı basamak edinmeye çalışmamalı. Bunlar yakışıksız şeyler. Galatasaray'ın ana unsurlarından bir tanesi de Galatasaray'ın yazılmamış etik değerlerine uymaktır" ifa delerini kullandı.



Adnan Polat'ın, "Dünya alem Ak Parti'ye yaranmaya çalışırken Galatasaray neden CHP'ye yaranmaya çalışmış" yorumuna ise Faruk Süren şu yorumu yaptı, "Bunlar talihsiz ifadeler. Çünkü CHP'den İstanbul Belediye başkan adaylığına soyunan Adnan Polat idi. CHP'yle özdeşleştirilecek bir yönetici varsa, doğrudan Adnan Polat'tır. Kendisi adaylığını koydu ve kaybetti. Şimdi başka şeyler aramak lazım bunda. Özellikle stat açılışına değiniyor, bu bir komplo. Stat açılışını prematüre erken zorlamayla yaptı. Sayın Başbakan statı açacaktı. Sayın Başbakan'ın direktifleri olmasaydı o stat açılmayacaktı. Sayın Başbakan duyduğum kadarıyla mayıs ayında stadı açmayı düşünüyordu. Ama Polat, seçim ve itibar kaygısı nedeniyle hangi kısır ufak sığ menafaatler peşinde koşarak inşaat halindeki stadı 15'inde açmak istedi. Sayın Başbakan da geldi. Sayın Başbakan'a yapılan son derece nezaketsiz davranıştı. Sayın Başbakan'da stadı terketti. Ondan bir kişi sorumludur ki o Adnan Polat'tır. Adnan Polat başkanlığındaki yönetim bir stadın açılışını bile organize edememiştir. Son derece ayıp. Neticede bu bir siyaset değil spor olayı"



Stat açılışı sırasında tribünleri Adnan Polat ve yönetiminin verdiği biletlerle doldurulduğunu hatırlatan Süren, "Onları uyarmalarına karşn, olay alacağını söylemelerine ve bu biletleri bize verin demelerine karşın biletleri kendileri dağıttılar. Kimlere biletleri verdiklerini bilmiyorlar mı? Onları kontrol edemiyorlar mı? Yönetimin; seyircilerini, taraftarlarını kontrol edemeyeceği palavralarını bana söylemeyin. Böyle bir yeteneksizlik yapılmış, böyle bir nezaketsizliğin dşında fecaat yaratılmış. Sonuçta sayın başbakan kızdırılmış ve stattan üzgün ayrılmış" dedi.

'Kargalar bile güler'

Ticaret konusuna da değinen Faruk Süren, "Herkesin Ankara'da işleri oluyor. Bizi töhmet altında bırakacak ifadeleri doğru değil. Sonra olaylar Faruk Süren, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk organize etmiş diyor. Böyle bir saçma iftira olabilir mi? Organizaszyonu yapan yönetim ve başında da Adnan Polat vardı. Şimdi bunları çıkıp gazetelerde iftira yoluyla iletmeye yüklemeye çalışmak nafile kısır çabalardır. Kimse buna inanmaz. Orada ben başkan olacağım Adnan Bey gelecek ve benim altımda böyle bir organizasyonu yapacak. Kargalar gülmeye başadı bile. Bu yayını duyan kagalar da gülmeye başladı. Bunlar nafile çabalar. Siz orada yeteneksizliğinizle kalitenizi göstermiş durumdasınız" şeklinde konuştu.

'Kendi yaptığı tüzük yüzünden ibra olmadı'

Adnan Polat'ın Mehmet Helvacı hakkında "Kötü bir arabası vard, şimdi şoförlü Mercedes'e biniyor" açıklamalarını da değerlendiren Faruk Süren, "Ne kadar ayıp bir iftira. Ve bunu söyleyen Galatasaray'tan dem vuruyor. Bunu söyleyen tarihte ilk defa ibra olmayan bir yönetim. Davası var bu konuyu uzatmamak lazım. Ama kendi yapmış oldukları tüzük, kaotik bir ifadeler manzumesi. O tüzük yüzünden ibra olmadı. 2000 kişi mali kobreye katıldı ve Gs genel kurulu nezaket gösterdi. Mali olarak ibra etti. O nezaketi bile anlamadılar. O mesajı bile almadılar. Genel kurulda 40 kişi konuştu bir kişi bile lehine konuşmadılar. Ortada bir basiretsizlik örneği sergiledi" ifadelerini kullandı.



Adnan Polat'ın, "Ayak takımı ve Faruk Süren gibi adamlar var" sözünü de değerlendiren Süren, "Benim için Sportif AŞ'nin başına geçecek diyor. Olmayan stat projesi için 12 milyon dolar ödedi diyor. Bunlar son derece çiğ, sığ ve esasında muhatap bile kabul edtmeyeceğim ifadeler ama yazılmış bir şeyler söylemek lazım. Bir kere bana Faruk olarak hitap edecek bir dostluğumuz yok. Ben de kendisine "Adnancık" diyeyim ama demiyorum, Adnan Bey diyeyim" şeklinde ilginç göndermede bulundu.

'Bu stat 90 model statdır'

Kendi dönemlerinde hazırlanan stat projesi için 12 milyon dolar harcanmadığını kaydeden Faruk Süren, "Mali işlerden bi haber olduğunu yine belli ediyor. Çünkü ihalesi yapılan stadı sonraki yönetimlerimiz yapmamaya karar verdi. Bu da bir tercih meselesidir. O stadın yapım bedeli olarak 4,7 milyon dolar harcandı. Bu bütün kitaplarımızda var. 12 milyon dolar gibi rakamların hepsi dezenfermasyon. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biz muazzam bir stat projesi yaptık. Bugün yapılan stattan çok daha iyi bir stattır. Bu stat 90 model bir stattır. Yeni yapılmış eski bir stattır. Eski bir konseptir. Biz 21. asrın konseptini yaptık orada. Fakat o zamanki yönetimler benden sonra yapmamaya karar verdiler. Bunu tartışmaya gyerek yok. O statın ihalesi 2000 yılının Mayıs ayında yapılmıştı TEKFEN'e. Ondan sonra UEFA gibi şeyler derken, sonra ekonomik kriz yaşadık. 2002'de Ak Parti iktidara geldikten sonra bu proje yapılabilirdi. Ama yönetimlerimiz uygulamadılar. Sportif'in başına gelmek gibi niyetim yok. Bana teklif bile gelmedi. Sportif'in başına Ünal Aysal gelecek ve ekibi o kuracaktı, kurdu da zaten" dedi.



"Spotif'in başına geçince ne olacak, orada yıllardır Adnan Sezgin bulunuyordu? sorusuna Faruk Süren, "Oradan nema bekliyorlardı veya nema ediniyorlardı. Onun için orayı çok güzel gösteriyordu. Ama orası hiç bir şey ifade etmez. 300 milyon dolar borcu var. O 300 milyon doların 150 milyon doları bankaya borç. O şirketin başna geçeceğim ve o benim için bir fırsat olacak. Ne gibi bir dezenfermasyon mekanizmasın çalıştırmak istiyor bilmiyorum ama kendi sığ düşüncesine bırakıyorum" dedi.

'Ticari itibar konusunda son konuşacak kişi'

Kendisi hakkında mahkemesi var söylemlerini de değerlendiren Süren şöyle devam etti; "Benim mahkeme gibi bir şeyim yok. Herkesin mahkemesi olabilir. Mahkemelik olmak demek suçlu olmak demek değildir. Suçlama vardır gidilir, bazen ceza alınır bazen dosya kapanır. Kendisi de mahkemelik. Kulübü mahkemeye verdi. İnsanın mahkemesinin olması kötü bir şey değil. Sonucun kötü olması, olumsuz sonuç doğurur. Kendisi kulübü, üstelik başkanlığını yaptığı kulübü mahkemeye vermiş. Ben böyle bir rezalet görmedim. O rezalet kendisine ait. Ticari itibara gelince bana karşı bir şey duymadım görmedim. Ticari itibara gelince en son konuşacak kişi Adnan Polat'tır. O konuya daha fazla inmek istemiyorum. O konulara cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. Ayak takımı diyor, oraya uygun ifadeler kullanıyor"



Adnan Polat'ın "Yeni yönetim daha transfer yapmadı. Selçuk İnan'la sezon ortasında anlaşmıştık" sözlerine ise Süren, "Zaten hepsini onlar yapt. Selçuk'u, Elmander'i onlar aldılar. UEFA takımını da o kurdu. Zaten bir kere ifade şuradan geliyor. Gs'de ben diye bir şey yok. Biz diye bir şey var" şeklinde imalı konuştu.

Kendisini müfteri ilan ederim



Polat'ın "Mercedes'li 2. başkan ifadesini ise "Çok çirkin ifade. Kendisini müfteri ilan ederim. İddialar kendisini bağlar, bizi bağlamaz. Hele başbakana stat açılışında yapılan, ki Başbakan Türk sporuna müthiş bir katkıda bulundu, sadece ve sadece kendi beceriksizliğinden dolayı koca bir camiayı töhmet altında bıraktı. 106 yıllık camiayı töhmet altında bıraktı. Başbakan'ın döneminde basketbolda dünya şampiyonası yapıldı. Kadınlarda da yapılacak. Bazı başarıları da itiraf etmek lazım. Ben Ak Partili değilim diyor. Zaten biliniyor. CHP belediye başkan aday olmuştu. Galatasaray'a siyaset karıştırdılar diyor, siyasetin alasını kendisi yapıyor" şeklinde değerlendirdi.



Adnan Polat'a Federasyon Başkanlığı teklif edildiği iddialarını da değerlendiren, "Faruk Süren, "Güleyim ya" şeklinde ilginç cevap verdi ve şöyle devam etti;" Olablir, 3 tane kulüp bir araya gelir ve teklif ederler. Ancak ben Adnan Polat'a teklif yapmayacak kulüpleri sayayım; başta Galatasaray, sonra Fenerbahçe, Beşiktaş , Gaziantep, Trabzonspor. Bu kulüplerin Adnan Polat'ın başkanlığını teklif etmediğini biliyorum" dedi.

Galatasaray'ı temsil edemeyeceğini gösterdi

Adnan Polat'ın, Ümit Davala hakkında ki sözlerini de değerlendiren Faruk Süren, "Zaten bu ifadeler bir Galatasaray yönetim kurulu üyesi veya başkanının ifadesi olamaz. Bunu ifade edemez. Bunu ifade edemediği için ibra edilmedi ve düşürüldü. Galatasaray camiası bunu istemedi. Bütün mesajları almadı. Efendi efendi gitmesi için. Neticede bu oldu. Bu bir mesajdır. 2010'da da mesajı almadı. Adnan Polat, o seçimde Adnan Öztürk'e karşı seçildiğinde Adnan Öztürk 2600 oy almışt. Bu mesajı bile almadı. Çok ciddi insanlar çıktı. Yaşlısı genci eleştirdi ama mesajı almadı. Ümit Davala hakkındaki ifadesi Galatasaray'ı temsil zaafiyetini gösterdi. Ama, nafile ve sığ çabalarına devam ediyor. Bizim muhatabımız olmayacak" diye sözlerini bitirdi.



