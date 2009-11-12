Faruk Saraç bu kez madencileri giydirecek

Türk Hava Yolları, TCDD gibi kurumlara kıyafet tasarlayan modacı Faruk Saraç'ın, Zonguldak'taki madenciler için yeni kıyafet tasarladığı bildirildi.



Faruk Saraç, yaptığı açıklamada, kamu kurumları için kıyafet hazırlamaya, ilk kez 3 yıl önce TCDD personeline yönelik tasarımla başladığını belirtti.



Bunun ardından, THY, Sağlık Bakanlığı personeli, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehter Takımı için kıyafetler hazırladığını anlatan Saraç, şu an madencilere kıyafet tasarlamak için çalıştığını dile getirdi. Saraç, madencilere kıyafet tasarımı projesiyle ilgili 5-6 ay önce Zonguldak'a gittiğini ifade ederek, ''Zonguldak'ta 150-200 metre yerin altına indim. Çünkü ben tasarım yaparken, şuna çok dikkat ediyorum; tasarım yapacağın kurum veya kuruluşu muhakkak görmen, incelemen lazım. Üç yıl önce TCDD'ye yeni kıyafetler tasarlarken, 3 defa tren yolculuğu yapmıştım'' dedi.



Zonguldak'ta madene inince bir gerçeği görmüş olduğunu ifade eden Saraç, ''İnsanlar, alın teri dediğimiz olayla orada daha fazla karşılaşıyor. Onun da sebebi şu, 400-500 metre yerin altına indiğin zaman çalışma ortamı çok daha farklı. Önemli olan o çalışma ortamında, işçiyle giysiyi bütünleştirmek diye düşünüyorum'' diye konuştu.



Özel kot kumaşı kullanılacak



Saraç, madenci kıyafeti için normal bir gabardin kumaşın uygun olmayacağını düşündüğünü işaret ederek, şunları kaydetti:



''Kendi güçleriyle taş parçaladıkları için kotu önerdim. Kendilerine özel kot kumaşı dokutuyoruz. Yüzde 10 civarında da likra kullanacağız ki normale yüzde 5 kullanılır. Kıyafet belki biraz daha salopet havasında olacak. Montlarından içlerinde olan trikosuna kadar hazırlıyoruz.''



Faruk Saraç, yeni kıyafetlerin tanıtımının, 3-4 ay içinde bir defileyle yapılacağını sözlerine ekledi.