Faruk Salman: Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun

Deniz Seki'nin çocukluk aşkı Faruk Salman, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın programına verdiği röportajda "Emeğim, hakkım, haram, zıkkım olsun" dedi. Salman, "Kalbimde, beynimde bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun" diye konuştu.

Hapishanede geçirdiği dönemlerde yanında olan Faruk Salman, Deniz Seki'nin kendisine oğlundan ularak, "Seni seviyorum" dediğini iddia etti.

"Emeğim, hakkım, haram, zıkkım olsun. Kalbimde, beynimde bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun" diyen Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna, "Damdan dama konan iki haftada iki kişiyle olması bunlardan dolayı" cevabını verdi.

Salman şu sözlerle devam etti:

"Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum. Deniz Seki beni hâlâ arıyor. Çıkan olaylardan sonra engelledim. Oğlumdan bana ulaşmaya çalıştı. Oğlumun telefonuna, 'Seviyorum' diyor. Sabaha kadar oğluma mesaj atmış, 'O benim eşim olacak' diye" dedi.