Faruk Özlü'nün ablası, kardeşinin bakan olduğunu pazarda öğrendi

Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65. Hükümet'in Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan AKP Düzce Milletvekili Faruk Özlü'nün Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular köyünde yaşayan ablası Mürvet Çolak, kardeşinin bakan olduğunu halk pazarında öğrendi.

İlçede açılan halk pazarında evinin bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri satan Mürvet Çolak, kardeşi Faruk Özlü'nün 65. Hükümet'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu pazar yerinde arkadaşlarının söylemesiyle öğrendiğini söyledi.

'Düzce'nin çok beklentisi var'

Hürriyet'in haberine göre, Çolak, Düzce halkının kardeşinden çok beklentisinin olduğunu belirterek, "Çok çalışkan olduğu için Düzce'nin çok beklentisi var. Düzce halkı kardeşimi çok seviyor. Zaten birinci yaptık onu." dedi.

Beş kardeş olduklarını anlatan Çolak, Özlü'nün sık sık kendilerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Çolak, "Beş yıldır Ankara'da. Buraya geldiklerinde rahmetli babam tembih ederdi, 'Oğlum derdi, siz devlete çalışıyorsunuz, fazla çalışın, sakın eksik çalışmayın, dürüst çalışın.' derdi. O da 'Peki baba.' derdi. Babamı çok severdi, babam da evladını çok severdi." ifadesini kullandı.

Mürvet Çolak, bahçesinde yetiştirdiği fazla ürünlerini pazara getirip sattığını söyledi.