Faruk Çelik'i sadece Tuğçe Kazaz anladı!

Muhalefete yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme gelen, “Derin Uyku” adlı kitabında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarete yer veren ve 7 Haziran seçiminde AKP’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen manken Tuğçe Kazaz, Faruk Çelik'in MHP ile koalisyon görüşmesi sonrası yaptığı 'Sayın Başbakanımız çok güzel açıklamalar yapacak' sözlerini savunarak, “Sn. Faruk Çelik doğru söylemiş. Sn. Başbakanımız zaten güzel şeyler söylemiş. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için erken seçime gidiyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in koalisyon açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Olumsuz sonuçlanan koalisyon görüşmesinin hemen ardından “Görüşme olumlu geçti, Başbakan’ımız çok güzel açıklamalar yapacak” diyen Faruk Çelik’in sözleri eleştirilirken, manken Tuğçe Kazaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamasının “çok güzel” olduğunu savundu.

Tuğçe Kazaz şunları söyledi:

“Sn. Faruk Çelik doğru söylemiş. Sn. Başbakanımız zaten güzel şeyler söylemiş. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için erken seçime gidiyoruz.”