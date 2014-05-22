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Faruk Çelik ve Taner Yıldız hakkındaki gensoru önergeleri reddedildi

Bakan Çelik, Taşeron uygulamasını bu yasama döneminde kaldıracaklarını söyledi

22 Mayıs 2014 23:17

Meclis'te yapılan oylamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması talebi reddedildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yıldız’ın haberine göre, Soma katliamından sonra muhalefetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında verdiği gensoru görüşmelerinde, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Eleştirilerden sonra kürsüye gelen Bakan Çelik, “Doğrudur. Rödovans sisteminin doğru olmadığını çalışma bakanı ben söylüyorum. Üretim yarışı güvenliği sıkıntıya sokmaktadır. Kayıt dışı işçi olduğu iddiaları doğru değildir. Kimlerse suçlusu bulunup bedeli ödettirilecek. Mevzuatımızda en ufak bir eksiklik yok, üretim, güvenlik, güvenli üretim, bunun arkasındayız. Üretim güveni sıkıntıya sokuyorsa o ocağın yaşatılmaması gerekir. Taşeron uygulaması, inşallah bunu bu yasama döneminde kaldıracağız. Taşeron sömürü düzenini bitireceğiz” dedi. Yapılan oylamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması talebi ret edildi.

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