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Politika

Faruk Çelik hakkındaki gensoru reddedildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınması reddedildi

12 Haziran 2017 22:10

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin zarara uğratılmasında sorumluluğu bulunduğu ve çiftçilerin mağdur edildiği iddiasıyla Bakan Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmaması görüşüldü.

Gensorunun gündeme alınıp alınmaması oylaması açık oylama şeklinde gerçekleştirildi. 368 milletvekili oy kullandı. 276 ret, 82 kabul oyu kullanıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gensorunun gündeme alınması reddedildi.

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