Faruk Çelik: Artık böl, yok et anlayışı var

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile tescil edilen ciğer kebabı, tırnaklı ekmek, haşhaş kebabı, açık ekmek, pencer (pazı) boranisi, yumurtalı köfte, isot çömleği, frenk çömleği, üzlemeli pilav, lebeni, su kabağı yemeği, zerde ve külünçenin coğrafi işaret tescil belgeleri için tören düzenlendi. Bir restoranda gerçekleştirilen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Faruk Çelik, Mahmut Kaçar, Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye\'de olan zenginliğin hiçbir yerde olmadığını ama kendi mallarına sahip çıkılmadığını ifade ederek, \"Coğrafi işaret zenginlik demektir, onun için uğraşıyoruz. Türkiye\'deki zenginlik hiçbir yerde yok ama malımıza sahip çıkmamışız. Yanımızdaki Yunanistan baklavaya kadar elimizden alıyordu da Allah\'tan Gaziantep baklavayı Türkiye ve Avrupa\'da tescilledi. Eğer kendi markanızı tescillerseniz daha çok para kazanırsınız\" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan ise 2017 yılında 100\'den fazla ürünün tescil edildiğini belirterek, Şanlıurfa\'nın bu alanda en önde gelen il olduğunu söyledi. Şanlıurfa\'nın bu lezzetlerinin tescillenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, \"Devam eden başvurulara baktığımız zaman gördüğüm kadar Şanlıurfa kısa bir süre içinde liderliği kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Bence bu başvuruları almaya devam ederken biz bu işten daha fazla nasıl para kazanabiliriz? Uluslararası alanda nasıl bu tescilleri nasıl arttırabiliriz? Marka değerini nasıl arttırabiliriz? Bunlara çalışmamız gerekiyor. Ülke olarak bu işten daha fazla para kazanıp zenginlik yaratırız diye düşünüyoruz\" diye konuştu.

Şanlıurfa\'nın lezzetli ürünlerin tecil edilmesinin önemli olduğunu belirten AK Parti Milletvekilli Faruk Çelik, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

\"Burada şunu ifade etmek istiyorum her şeyin önünde ülkenin huzurudur. Huzur olmazsa bu lezzetlerin de bir anlamı olmaz. Birlik beraberlik yoksa bunların hiç kıymeti yoktur. Onun için bu coğrafyada Şanlıurfa mozaik gibi bütün unsurları bir arada tutan son derece önemli ve kadim bir şehirdir. Allah bu birliğinizi bozmasın. Öyle bir zamanda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki terör örgütleri dış politika enstrümanı olmuş durumdadır. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masada başka konuşuyorlar, sahada başka bir şey yapıyorlar. Artık esas tehlike ise \'böl yönet\' anlayışından çıkıldı artık \'böl yok et\', anlayışına doğru bir adım var. Türkiye yerinde sayan, olayları izleyen bir ülke olmadı. Bu olayda aktör olmak durumundaydık. Birilerinin sinsi tuzaklarını açığa çıkartmak zorundaydık, Afrin\'e de onun için gittik. Yoksa kimseye zarar vermek ve tek sivilin dahil burnunu kanatmak için değil, tam tersine oradaki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşuna vesile olmak için yerinde sayan bir devlet değil oradaki problemleri kurutmak için gittik.\"

