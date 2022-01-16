Faruk Bildirici: Zamlar bahane, "Doğalgaz faturasını düşüren don'lar" eski terane!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zamların ilan edildiği günlerde Bursa’dan “Doğalgaz faturasını düşüren don’lar!” haberinin geldiğini söylerken, "Tembel gazetecilik okur kandırıyor! Doğalgaz zammından sonra 'Doğalgaz faturasını düşüren donlar' haberi yayımlandı. Oysa Bursalı bir esnaf yıllardır bu sloganla iç çamaşırı satıyor; bu haberler 2013-2015-2018-2019'da da çıkmıştı" dedi.

Bildirici, İHA ve Mynet internet sitelerinde “Doğalgaz faturalarını düşüren donlar” haberinin 2013 yılından olduğunu söylerken, "İki yıl sonra aynı haber bu kez Milliyet ve Vatan gazetelerinde yayımlanmış. 2018 yılında da Cumhuriyet, Evrensel ve CNN Türk tekrarlamış esnaf Naci Bağcı’nın haberini. 2019 yılında Sabah, Sözcü; Takvim ve Habertürk’te yayımlanan haber ise “Bursa için gülümseten ‘don’ uyarısı” başlığını taşıyor. Nedense “Doğalgaz faturalarını düşüren don” haberini 2020 ve 2021 yıllarında bulamadım! Ama bu yılbaşında doğalgaz ve elektrik zamları yüksek olunca hemen esnaf Naci Bağcı yeniden hatırlandı galiba…" ifadelerini kullandı.

Yerel medyada da durumun aynı olduğunu belirten Bildirici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böyle bir haber, yeni bir gelişme olmamasına rağmen yıllardır tekrarlanmamalıydı. Yeni bir tarafı olmadan illa yazılacaksa da bu esnafın en az sekiz yıldır bu sloganla satış yaptığı, bununla ilgili olarak daha önce de haber yapıldığı ve yayımlandığı da haberde mutlaka belirtilmeliydi. Dürüstlük bunu gerektirir.

Oysa bu tekrar haberlerle, okur ve izleyicilere yanlış bilgi veriliyor, kandırılıyorlar. Haber her tekrarlandığında insanlar, o yılki zamlar karşısında Bursalı esnafın böyle bir slogan bulduğunu, olayın yeni olduğunu sanıyor.

Daha önce yayımlandığını bilerek bunu yapanlarınki yanıltıcı ve tembel gazetecilik. Daha önce yayımlandığını fark etmeden yayımlayanlarınki ise editoryal zaaf.

Ne yazık ki, 'Doğalgaz faturasını düşüren don' gibi sürekli tekrarlanan haberlere çok rastlıyorum. Umarım bu haber örnek olur da editörler önlerine gelen haberleri daha dikkatli tarar."

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