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Medya

Faruk Bildirici: Sabah, Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Akşam, Yeni Şafak müjde yüklü başlıklarla çıkmış ama enflasyondaki rekor alta gizlenmiş

04 Ocak 2022 13:14

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Sabah, Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Akşam, Yeni Şafak müjde yüklü başlıklarla çıkmış bugün. Ama enflasyondaki rekor alta gizlenmiş, ithalattaki rekordan eser yok, doğalgaz-elektrik fiyatlarıyla ilgili haberde esirgenen zam sözcüğü bol miktarda kullanılmış..." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet'in 4 yıllık değişiminin resmi! 4 Ocak 2018'de "Enflasyon 14 yılın zirvesinde" yazılmış, içerde "Enflasyon canavarı hortladı" sayfası yapılmış. B.Yıldırım'ın "enflasyon geçici" sözü verilmiş!Bugünkü Hürriyet ise enflasyon alta gizlenmiş, "İhracatta rekor" sayfası yapılmış" ifadesini kullandı. 

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