Faruk Bildirici: Sabah, Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Akşam, Yeni Şafak müjde yüklü başlıklarla çıkmış ama enflasyondaki rekor alta gizlenmiş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Sabah, Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Akşam, Yeni Şafak müjde yüklü başlıklarla çıkmış bugün. Ama enflasyondaki rekor alta gizlenmiş, ithalattaki rekordan eser yok, doğalgaz-elektrik fiyatlarıyla ilgili haberde esirgenen zam sözcüğü bol miktarda kullanılmış..." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet'in 4 yıllık değişiminin resmi! 4 Ocak 2018'de "Enflasyon 14 yılın zirvesinde" yazılmış, içerde "Enflasyon canavarı hortladı" sayfası yapılmış. B.Yıldırım'ın "enflasyon geçici" sözü verilmiş!Bugünkü Hürriyet ise enflasyon alta gizlenmiş, "İhracatta rekor" sayfası yapılmış" ifadesini kullandı.