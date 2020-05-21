Faruk Bildirici RTÜK'ün Medya Mahallesi'ne verdiği ceza ile ilgili açıklama yaptı: Sözlerimle ilgisi yok

Gazeteci Faruk Bildirici, RTÜK'ün ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) Halk TV'ye Medya Mahallesi'nin 20 Mart'taki programı nedeniyle verdiği cezanın kendi sözlerinden kaynaklanmadığını açıkladı.

AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla RTÜK üyeliği düşürülen gazeteci Faruk Bildirici, '20 Mart tarihli Medya Mahallesi programındaki sözleri nedeniyle Halk TV'ye ceza kesildiği' yönündeki haberleri düzeltti.

Bildirici, Twitter hesabından kararın linkini paylaşarak "Lütfen düzeltin. RTÜK’ün, Halk TV’ye Ayşenur Aslan’ın 20 Mart’taki programına verdiği cezanın benim sözlerimle ilgisi yok" dedi.

RTÜK'ün programla ilgili kararını "haksız ve hukuksuz" olarak nitelendiren Bildirici'nin paylaştığı kararda Halk TV'ye verilen cezanın gerekçesinin gazeteci Şeyda Taluk'un Koronavirüs salgını bağlamındaki "AK Parti'nin zaten seçmeni yaşlı bir seçmen" cümlesinin olması da dikkati çekti.

Medya Mahallesi'nin 20 Mart tarihli programı nedeniyle RTÜK Halk TV'ye 25 bin idari para cezası vermişti.

Karar, Üst Kurul Üyesi Okan KONURALP, İlhan TAŞCI ve Ali ÜRKÜT’ün karşı oyları ve oy çokluğu ile verilmişti.