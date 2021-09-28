Faruk Bildirici: RTÜK Başkanı hep aynı gazete ve aynı muhabir ile konuşuyor, basın toplantısı yapıp soru yanıtlamaktan korkuyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in son 6 ayda 4 kez Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'la röportaj yaptığı hatırlatarak, "RTÜK Başkanı E.Şahin, söyleşilerde de iktidar medyasını kolluyor, hep aynı gazete ve aynı muhabir ile konuşuyor! Günaydın ekinde dün çıkan (12 Nisan-7 Mayıs-30 Temmuz-27 Eylül) Tuba Kalçık ile son altı ayda 4. söyleşisiydi. Basın toplantısı yapıp soru yanıtlamaktan korkuyor!" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkuvaz grubuyla böyle içli dışlı olan ve FOX’u hedef alan E.Şahin, tarafsız olmadığını bir daha kanıtladı. İlhan Taşçı’yı ihsas-ı rey ile suçlamıştı ama kendi yaptığı ihsas-ı rey'in âlâsı! Artık Turkuvaz ve Fox hakkındaki Üst Kurul toplantılarına katılması ahlak ve yasadışı. Daha önce bir RTÜK Başkanı'nın, bir TV yöneticisini böyle ismiyle hedef aldığı görülmemişti. Doğan Şentürk'ü kendisini tehditle suçlarken nerede, ne zaman olduğunu bile söyleyemiyor. Suç duyurusunda da bulunmamış ama fütursuzca konuşuyor. Açıkça FOX ve Şentürk'ü tehdit ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Tuba Kalçık da E.Şahin'e sorar gibi yapmış. Bütün cümleleri "Ne söylemek istersiniz?", "Bunu biraz açar mısınız?", "eleştiriler de var", "düşünüyor musunuz?" diye bitiyor. Bunlar soru mu? E.Şahin, bütün gazetecilerin karşısına çıkamayınca böyle söyleşiciklerle görüntü veriyor.

Orman yangını görüntüsü yayınlamadan orman yangını haberi verilmesini isteyen E.Şahin, yüzü kızarmadan gazetecilik ilkelerinden bahsediyor. "Muhalif kanallar" diye ayrım yapıp, hepsini yalan ve ilkesiz habercilikle suçlaması bile sansürcülüğünü örtme çabası..."

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