Faruk Bildirici: OHAL'i yazan Prof. Dr. Özgenç'i, Erdoğan'ın yakını gibi sunmak yanlış

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Erdoğan’ın yasa tasarılarını onaylattığı Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten OHAL çıkışı” diye iktidarın OHAL planını dile getiriyormuş gibi yazıldı ama yanlıştı. Özgenç, artık Erdoğan'ın yakınında değil, Saadet Partili ve iktidarı eleştiren bir isim." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Oysa Prof. Dr. Özgenç, 2004 yılında Türk Ceza Yasası hazırlıkları sırasında Erdoğan’ın yakınında olmuş ama sonra Saadet Partisi’ne girmiş bir isim. 2016 yılında SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun danışmanı olarak yönetimde de yer aldı. O dönemden sonra siyasi iktidarın hukuk uygulamalarını eleştiren açıklamalar yapmaktan da geri durmadı." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"2018 yılında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) o dönem tutuklu bulunan Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararının yerel mahkemelerce uygulanmamasını eleştirdi. Daha sonra da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin CHP'nin o dönem tutuklu olan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durdurulması istemini reddetmesinin hukuken doğru olmadığını savundu. 2019’da da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) “kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi” yönündeki kararına tepki göstererek, “YSK üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum” dedi.

Geçen yıl da Karar TV’de yaptığı söyleşide özetle “Sayın Cumhurbaşkanına isim isim ben hataları söylediğimde ‘sen yanlış söylüyorsun’ demedi. Ama hataların düzeltilmesi yönünde hiçbir mesafe alınamadı” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin sürdüğünü ifade etse de artık eskisi gibi yakın olmadığını ifade etmiş oldu.

Kısacası artık Özgenç, haberlerde yazıldığı gibi Erdoğan’ın yasalar hazırlanırken “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diye sorduğu bir hukukçu olmaktan çıkmış. Gerçek Gündem’de yazıldığı gibi, “Bir zamanlar yakın çevresindeydi” demek daha doğru…

Şimdi sormak gerekli, haberler “Erdoğan’ın yasa tasarılarını onaylattığı Prof. Dr. Özgenç” diye yazılmış olmasa, Özgenç’in OHAL hakkındaki paylaşımı bu kadar büyük yankı uyandırır mıydı? Bence kesinlikle hayır. Haberlerde Prof. Dr. Özgenç’in OHAL için yazdıklarının Erdoğan’ın da fikri olabileceği izlenimi verilmemiş olsaydı bu kadar büyük haberler yapılmaz; tartışmalara kaynaklık etmezdi.

Özetlemek gerekirse, Prof. Dr. Özgenç’in, AKP’nin OHAL hazırlıkları yaptığı yorumlarına neden olan sosyal medya paylaşımıyla ilgili haberler eksik ve yanlış. Saadet Partili olmasına rağmen hâlâ Erdoğan’a yakın bir isimmiş gibi yapılan haberlerin acilen düzeltilmesi gerekli. Nerede yayımlanmış olursa olsun bir haberi doğrulamadan aynen kopyalamanın yanlışı ne kadar büyütebileceğinin yeni bir örneği oldu Prof. Dr. Özgenç haberleri. Medya siyasi iktidara OHAL ilan edilmesi yetkisini hatırlattı. Demokrasimizin yeterince özgürlük sorunu yokmuş gibi…"