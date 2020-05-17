Faruk Bildirici'den RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e: Bu şahsiyet son günlerde kendini ne de güzel sergiliyor!

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in isim vermeden, "Özellikle şahsıma ve kurumumuza yönelik acımasız eleştirilerin asıl sebebinin bir siyasi parti kontenjanından seçilen bir üyenin kanun tanımaz, hukuk dışı bozguncu tavırları davranışları sebebiyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi." diye suçladığı, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "RTÜK'ten hukuksuz biçimde beni attırdı ama belli ki hala hırsını alamamış. Yazık..." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurum tarihinde ilk kez üyeliği düşürülen Faruk Bildirici hakkında, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'na, "Özellikle şahsıma ve kurumumuza yönelik acımasız eleştirilerin asıl sebebinin bir siyasi parti kontenjanından seçilen bir üyenin (F. B.) kanun tanımaz, hukuk dışı bozguncu tavırları davranışları sebebiyle RTÜK üyeliğinin düşürülmesi. Ondan sonra belli bir kesimin adeta kan davası güder gibi şahsımı ve RTÜK’ü hedef aldığı aşikâr.

Son olarak şunu söyleyebilirim ki asla cezayı öncelemedik. Fakat kanunumuz gereği ihlalde bulunanlara ve ihlalde ısrar edenlere müeyyide uygulamaktan da, lisans iptalleri vermekten de geri durmayız." açıklamasında bulunmuştu.

Faruk Bildirici: Bu şahsiyet son günlerde kendini ne de güzel sergiliyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise, kişisel Twitter hesabından bu açıklamaya, "Bu şahsiyet son günlerde kendini ne de güzel sergiliyor! RTÜK'te karşı çıktığım zihniyet buydu, hiç bir taviz vermeden mücadele ettim. RTÜK'ten hukuksuz biçimde beni attırdı ama belli ki hala hırsını alamamış. Yazık..." diye yanıt verdi.

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