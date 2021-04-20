Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e bir kez daha sordu:  RTÜK, Halkbank ve Basın İlan'dan ne kadar para alıyorsun?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e bir kez daha, "RTÜK, Halkbank ve Basın İlan'dan ne kadar para alıyorsun?" diye sordu.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK’ün AKP’li Başkanı Ebubekir Şahin, kuruluş yıldönümü mesajı yayımlamış ama Halkbank ve Basın İlan'dan aldığı parayı yine açıklamamış. Sorumu tekrarlayayım, RTÜK, Halkbank ve Basın İlan'dan ne kadar para alıyorsun? Madem "etik ve yasal", hadi açıkla" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, birden fazla maaş tartışmaları aldığı ve bunun etik olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Beni hedef göstermek amacıyla algı yaratanlar var. Ben bakan müsteşarıyken ne maaş alıyorsam şimdi de aynısını alıyorum. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir" dedi.

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