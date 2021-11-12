Faruk Bildirici: Bu erkek egemen gazetecilik zihniyeti de değişmeli

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Başak Cengiz cinayetinde medyanın haberlerde katil Can Göktuğ Boz'un yerine Cengiz'in fotoğraflarını kullandığına dikkat çekerek, "Bu erkek egemen gazetecilik zihniyeti de değişmeli" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemen tüm medyada bu cinayetle ilgili haberlerde öldürülen genç kadının fotoğrafı ön planda. Kadın öldürülmüş olsa da haberin süsü muamelesi görüyor, türlü fotoğrafı vitrine konuyor. Oysa haberin asıl öznesi katil erkek! Bu erkek egemen gazetecilik zihniyeti de değişmeli…" ifadesini kullandı.