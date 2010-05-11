Farmville dönemi sona eriyor

T24-



Facebook'un anlaşmalı olduğu en büyük şirketlerden biri olan Zynga'dan yapılan açıklamaya göre Farmville başta olmak üzere FishVille ve Mafia Wars gibi popüler Facebook oyunları artık Facebook'ta yer almayacak ve Zynga yoluna yalnız devam edecek.



Zynga'nın bu kararı almasında Facebook'un Farmville ve diğer oyunlar için getirdiği bazı sınırlamaların etkili olduğu sanılırken, Zynga'nın ne zaman Facebook'u tamamen bırakacağı henüz netlik kazanmadı.