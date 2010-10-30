Farmville bağımlılığı çocuğunun ölümüne neden oldu

T24 - Genç bir kadın Facebook'ta Farmville adlı oyunu oynarken kendisini rahatsız eden bebeğini öldürdü.



İnternett'e oynadığı oyun sırasında ağlayan çocuğunu çok sert bir şekilde sarsarak ölümüne neden oldu. Hürrriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



ABD'nin Jacksonville kasabasında yaşayan 22 yaşındaki Alexandra Tobias, sosyal paylaşım ağı Facebook'ta çok sevilen Farmville adlı oyunu oynuyordu. Tam bu sırada henüz 3 aylık olan bebeği ağlamaya başladı. Öfkeli kadın oyun oynadığında kendisini rahatsız eden bebeğini beşiğinden alarak sarsmaya başladı. Bir süre sonra bebeğin soluğu kesildi ve cansız bedeni annenin elinde kaldı.



Genç kadın bebeğini öldürmek suçlamasıyla 50 yıla varan hapis cezasıyla yargılanıyor.



İnternette bir fenomen haline gelen Farmville oyununu dünyada 70 milyon kişi oynuyor. Oyunu oynayanların sanal bir çiftliği bulunuyor. Çiftliğe zamanında bakım yapılmadığında bitkiler soluyor ya da hayvanlar ölüyor.



