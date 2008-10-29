Türkiye Cumhuriyeti'nin 85. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi.

Geçit töreni, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın araç üzerinde halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.



Farklılıklar zenginliktir



Daha sonra Vali Güler, bir konuşma yaptı. Cumhuriyet'in ilanının, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Güler, şunları söyledi: "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik

içinde hareket ettiğimizde 'olmaz' denileni başardığımızın kanıtıdır.

Türkiye yolunu ve yönünü 85 yıl önce belirledi. Bu yol Atatürkçü düşünce ile temelleri atılan aydınlanma yoludur.

Büyük ve güçlü Türkiye tasavvurunda farklı renklerin olması doğaldır. Biz farklılıkları zenginlik olarak gören, ortak tarih bilinciyle yoğrulmuş, ortak hedeflere kilitlenme kabiliyeti olan bir milletiz. Tarihimiz, farklılıkların yüzyıllarca nasıl bir arada yaşayabildiğinin somut göstergesidir.

Bugün de birlik ve beraberlik duygusunu güçlü tuttuğumuz müddetçe, aşamayacağımız

sorun yoktur."



Polislerden halk oyunu



Vali Güler'in konuşmasının ardından, çeşitli okullardan öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Daha sonra kentteki ilköğretim ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Güler, Orgeneral Saygun ve Topbaş tarafından ödülleri verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerince Ege yöresi halk oyunlarının sunulmasının ardından, çeşitli okulların halk oyunları gruplarınca gösteriler yapıldı.

Tören, askeri bando eşliğinde, askeri birlik ve okulların flamaları ile asker ve sivil öğrencilerin resmi geçidiyle sona erdi.



