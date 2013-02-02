'Farklı etnik kimlikler başımız üzerinedir, sözlerim amacını aştı'

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ırkçı-milliyetçi bir tutum içerisinde olmadıklarını ve olmayacaklarını belirtti.

Meclis Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada 'Kafkaslar'dan 'Boşnaklar'dan gelenler haddinizi bilin' sözlerine açıklık getiren Sakık "Türkiye'deki bütün farklı etnik kimlikler başımız gözümüz üzerinedir." dedi. Sakık, sözlerinin maksadını aştığını düşünerek, incinenlerden özür diledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sırrı Sakık, Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın farklı yansıtıldığını ve farklı noktalara çekildiğini kaydetti.

"Biz her türlü ırkçılığa, ayrımcılığa, asimilasyona, baskıya ve zulme maruz kalmış bir halkın temsilcileri olarak asla ırkçı-milliyetçi bir tutum içerisinde olmadık, olmayız." diyen Sakık, "Türkiye'deki bütün farklı etnik kimlikler başımız gözümüz üzerinedir.

Bizim sorunumuz halklarla değil, tekçiliği dayatan, farklılıkları yok sayan sistemledir. Kesinlikle söylediklerimde her hangi bir kasıt yoktur. Benim vicdanım bütün kimliklere nötrdür. Bu topraklarda yaşayan 75 milyon, en az benim kadar bu toprakların sahibidir. Sözlerimin maksadını aştığını düşünerek incinen her kim var ise özür dilerim." ifadelerini kullandı.