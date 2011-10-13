-Farid Farjad Mersin'de konser verdi MERSİN (A.A) - 12.10.2011 - ''Kemanı ağlatan adam'' unvanıyla dünya çapında tanınan İranlı keman sanatçısı Farid Farjad, Mersin'de sahne aldı. Türkiye turnesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında sevenleriyle buluşan ünlü keman sanatçısı, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Bazı Türkçe eserlerle de süslenen konserde sanatçıya piyanoda Los Angeles'te yaşayan Ermeni piyanist Armen Aharonian da eşlik etti. Farjad, konser sırasında yaptığı konuşmada, Türk insanını çok sıcak bulduğunu ve burada konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'ye daha sık gelmek istediğini dile getiren Farjad, gösterilen ilgiden de memnun olduğunu kaydetti. Konserin ardından sanatçıya çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, ünlü sanatçının konser sırasında çaldığı ''Dom Dom Kurşunu'' şarkısına atıfta bulunarak, mikrofonu alarak şarkıyı ünlü sanatçı ile seslendirdi. Konser sonrasında Almanya'dan geldiğini belirten bir kişi ise, sanatçıya kara kalem portre çalışmasını da armağan etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı konsere, yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın bilet bulamadığı için konser alanına alınmadığı bildirildi.