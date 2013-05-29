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Yaşam

Fareler gözlerini zıt yönlere hareket ettirebiliyor

Yapılan araştırmalara göre, minyatür kameralarla göz hareketleri yakın çekimde takip edilen fareler, farklı görüntüleri insanların yapabildiği gibi tek bir görüntüde bir araya getiremiyor

29 Mayıs 2013 13:13

Almanya'da yapılan bir araştırma, farelerin koştukları esnada gözlerini hem yatay hem de dikey düzlemde zıt yönlere hareket ettirebildiklerini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu özellik, avcılara karşı önlem alabilmek için farelerin gözetleme yeteneğini geliştirdi.

Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan Max Planck Biyolojik Sibernetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, minyatür kameralarla göz hareketleri yakın çekimde takip edilen farelerin, farklı görüntüleri insanların yapabildiği gibi tek bir görüntüde bir araya getiremediği belirtildi. Tersine, fareler nereye bakarsa baksın, gözlerinin üzerinde kalan alanın görüntüsü her zaman görüşlerinde beliyor. Bu özelliğin, kuş gibi avcılara yem olmamak için ortaya çıkan bir özellik olduğu düşünülüyor.

Birçok memeli gibi farelerin gözleri de kafalarının yan taraflarında bulunuyor. Bu sayede çok geniş bir görüş açısı elde etseler de, üç boyutlu görüntü elde edilebilmesi, iki gözle elde edilen görüntülerin üst üste gelmesiyle sağlanıyor. Bu durum, birçok memelinin aynı anda hem iki gözle görüşü hem de geniş açılı görüşü bir araya getirmesini gerektiriyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Alman bilim insanları, serbest hareket halindeki farelerin kafalarına sadece 1 gram ağırlığında minyatür kameralar yerleştirdi. Farelerin göz hareketleri anında gözlemlenirken, görüş çizgileri de anlık olarak kesin bir şekilde tespit edildi.

İncelemeler, her ne kadar farelerin görsel bilgileri diğer memelilere benzer şekilde işledikleri bilinse bile, gözlerinin tamamen farklı hareket ettiklerini gösterdi.

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