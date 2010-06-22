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Dünya

Fareler Avustralya'yı işgal etti

Avustralya'nın güneyindeki aşırı yağış nedeniyle sayıları artan fareler ekinleri tehdit etmenin yanı sıra ev ve iş yerlerini de işgal ediyor.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Yağışın bu sene fazla olması hasadın da beklenenden iyi olmasını sağladı.Hasat iyi olunca da fareler ülkenin güneyindeki çiftliklere akın etti.

Toprak sahipleri faralerin önlerine çıkan herşeyi yediğini artık başedemediklerini belirtiyor.Tahıl fiyatlarının son derece düşük, fare zehirinin ise pahalı olması nedeniyle çiftçiler zarar ediyor. Bazıları hasadı riske atmamak için yeni ekim yapmamayı düşünüyor.

Üstelik bölgedeki bazı hastane ve evlerde de çok sayıda fare görüldüğü bildiriliyor.


ÇEKİRGELER DE KAPIDA


Fareler ile mücadeleden bitap düşen Avustralyalılar şimdi de kanatlı çekirge istilası riskiyle karşı karşıya.


Aşırı yağışlar nedeniyle çekirgelerin normalden çok daha fazla yumurtladığı dolayısıyla yıl sonuna doğru çekirge sayısının çok yükseleceği tahmin ediliyor.


Kanatlı çekirgeler nedeniyle ulaşımın yanı sıra, at yarışları gibi spor karşılaşmalarının da iptal edilebileceği belirtiliyor.


Yetkililer kanatlı çekirgelerin adeta bir bulut oluşturduğunu, bunun özellikle hava ulaşımı olumsuz etkileyeceğini hatırlatıyor.


Bunun önlenmesi için, çekirgelerin yumurtladığı yerler ilaçlanıyor. Maliyetin ise milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

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