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Fare zehri içen kadın, babasının merakıyla kurtuldu

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 51 yaşındaki N

06 Ekim 2017 18:11

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 51 yaşındaki N.A.\'dan haber alamayan babası R.A., 112 Acil\'e haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi fare zehri içen N.A\'ya müdahalede bulunarak, hastaneye kaldırdı.
İzmit Yenidoğan Mahallesi\'nde oturan, bir süredir psikolojik sorunları bulunan N.A. evde yalnız olduğu sırada fare zehri içerek intihara kalkıştı. N.A.\'dan haber alamayan aynı binada oturan babası R.A. durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde eve geldi. R.A. kapıyı açan olmayınca 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın üçüncü katındaki daireye balkon kapısından girerek evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekibi N.A\'ya ilk müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan N.A., tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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