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Fare zehirli Eroin

Adana'da yakalanan eroin satıcılarının, sattıkları eroine fare zehiri de karıştırdığı ortaya çıktı.

13 Ocak 2010 02:00

T24- Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, fare zehiri ve floresan tozu katarak miktarını artırdıkları eroini satarken yakalandı.

                                        


Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Ümit Deniz O. ve Nihat B'yi takibe aldı.

Zanlıların, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir parkta uyuşturucu satışı yapacağını öğrenen ekipler, parkı izlemeye başladı.

Zanlılar, uyuşturucuyu ''zula'' tabir ettikleri gizli noktaya saklarken, düzenlenen operasyonla yakalandı. 

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