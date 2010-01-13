Fare zehirli Eroin

T24-

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Ümit Deniz O. ve Nihat B'yi takibe aldı.Zanlıların, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir parkta uyuşturucu satışı yapacağını öğrenen ekipler, parkı izlemeye başladı.Zanlılar, uyuşturucuyu ''zula'' tabir ettikleri gizli noktaya saklarken, düzenlenen operasyonla yakalandı.