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Yaşam

Fare yerine komşusunun kızını yaraladı

07 Mayıs 2009 17:46

Gaziantep'te, aracının altına giren fareyi av tüfeğiyle vurmaya çalışan kişi, yanlışlıkla komşusunun 5 yaşındaki kızını vurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Umut Mahallesi 113 Nolu Sokak'ta Mehmet Y. (46), otomobilinin altına giren fareye, evinden aldığı av tüfeğiyle ateş etti.

Bu sırada, otomobilin altındaki fareyi izlemeye çalışan 5 yaşındaki Ayfer Şahin av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Mehmet Y. tarafından Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine kaldırılan Ayfer Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavisi devam eden Ayfer Şahin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zanlı Mehmet Y, hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Mehmet Y'nin, otomobilinin altına giren fareyi öldürmek için av tüfeğiyle ateş ettiğini, bu sırada komşularının kızı Ayfer Şahin'in kazayla yaralandığını söylediği öğrenildi.

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