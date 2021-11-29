Farah Zeynep Abdullah'tan "kalıcı yaz saati" tepkisi: Ülkede güne gün ışığında başlamak bile elimizden alındı, illa cehalet karanlığı

Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale getirilen 'kalıcı yaz saati' uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, oyuncu Farah Zeynep Abdullah da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, durumu "cehalet karanlığı" olarak niteledi.

Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması 5. yılında da devam ediyor. Söz konusu uygulama ilk olarak 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başlamış, 2 Ekim 2018 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kalıcı hale gelmişti. Cumhurbaşkanı kararında, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Uygulama devam ederken; kamuoyundaki tepkiler de sürüyor. Son olarak ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Abdullah, paylaşımında "Ülkede güne gün ışığında başlamak bile elimizden alındı, illa cehalet karanlığı #SaatlerGeriAlınsın" ifadelerini kullandı.